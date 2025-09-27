Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на Генассамблее ООН отметил прогресс в диалоге с Турцией и охарактеризовал нынешний этап нормализации отношений как «беспрецедентный и положительный».

«Уровень доверия между мной и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом постоянно растет», — подчеркнул глава армянского правительства. По его словам, регулярные встречи с турецким лидером позволяют рассчитывать на конкретные результаты в ближайшем будущем — установление дипломатических отношений и полное открытие границы.