Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов дать зеркальный ответ в случае попыток России оставить страну без электричества в осенне-зимний период.

«Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны понимать в Кремле: блэкаут может случиться и в столице России», — подчеркнул он на брифинге.

По словам Зеленского, с Москвой не стоит быть чрезмерно осторожными в риторике или действиях. «Быть цивилизованными с нецивилизованными — это ошибка, как в заявлениях, так и на поле боя», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что Россия должна ясно осознать: цивилизованные государства не начинают агрессию, но это не делает их слабыми.