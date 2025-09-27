На Генеральной Ассамблее ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

По словам Пашиняна, это решение было принято, «поскольку на собственном примере убедились, что он действительно привержен идее мира».



«Рад сообщить всему международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир», — добавил Пашинян.

«Между Арменией и Азербайджаном было ратифицировано Положение о совместной деятельности комиссий по демаркации границы, получившее высшую юридическую силу», — отметил он. Также Пашинян подчеркнул, что стороны смогли договориться о Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений, которое было парафировано в Вашингтоне 8 августа.