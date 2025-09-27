Председатель правления Ferrari Джон Элканн встретился с папой римским Львом XIV и вручил ему необычный подарок — руль от болида «Формулы-1», за рулем которого выступает монегаск Шарль Леклер. Об этом сообщает Romereports.

Элканн уточнил, что руль использовался Леклером во время реальных гонок. «Это напомнит вам о вашей страсти к вождению», — сказал глава Ferrari, обращаясь к понтифику.

Для Элканна это не первый визит в Ватикан. В 2021 году он встречался с папой Франциском и подарил ему автомобиль Fiat 500.

