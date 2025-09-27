Переговоры по иранской ядерной программе с Соединенными Штатами невозможны, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По его словам, Вашингтон систематически нарушает договоренности и ведет себя агрессивно.

«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. С такой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью заключить соглашение», — отметил Хаменеи.

Лидер Ирана допустил, что США могут вновь попытаться атаковать иранские ядерные объекты или организовать покушение на высокопоставленных представителей вооруженных сил страны.