Посольство Азербайджана в Молдове провело памятное мероприятие, посвященное 27 сентября — Дню памяти. Об этом сообщает дипмиссия в социальных сетях.
В ходе церемонии участники почтили минутой молчания память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
Кроме того, присутствующие возложили цветы к бюсту общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к Военному мемориалу.
On Sept 27, 2025, the Embassy of 🇦🇿 in 🇲🇩 held an event marking the Remembrance Day of the victims of the Second Karabakh War. Participants honored the fallen with a minute of silence & laid flowers at Heydar Aliyev’s bust & the War Memorial. pic.twitter.com/iCEz9edcmD
