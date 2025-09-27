Посольство Пакистана в Азербайджане сделало в соцсети Х публикацию по случаю 27 сентября — Дня памяти.
В заявлении дипломатической миссии говорится:
«Мы вместе с нашими азербайджанскими братьями и сёстрами отмечаем День памяти. С глубоким уважением чтим память шехидов, чья беспрецедентная самоотверженность во имя освобождения Карабаха навсегда останется в нашей памяти».
Together with our Azerbaijani brothers and sisters, we commemorate the Day of Remembrance. We honor, with deepest respect, the memory of the martyrs who will forever be remembered for their ultimate sacrifice for the liberation of Karabakh. pic.twitter.com/An5w3VHhUv
— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) September 27, 2025