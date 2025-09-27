Министерство национальной обороны Турции опубликовало обращение по случаю 27 сентября — Дня памяти в Азербайджане.
В сообщении подчеркивается:
«В годовщину начала героической борьбы, которую доблестная Азербайджанская армия начала ради освобождения оккупированных земель Карабаха и достижения Победы, мы чтим память наших героических шехидов и желаем здоровья и счастливой жизни нашим ветеранам».
Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı ve zafere ulaştığı şanlı mücadelenin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.
