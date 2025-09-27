В Карабахском университете города Ханкенди состоялась презентация документального фильма «Колокол Победы», приуроченного к пятой годовщине 44-дневной Отечественной войны.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах и исполнения государственного гимна.

Автор сценария фильма, заслуженный журналист Афет Тельмангызы, отметила, что лента станет важным напоминанием об истории и значении Победы.

«44 дня стали концом 30-летней оккупации и началом Победы. Тысячи наших храбрецов, жертвуя собой, освободили родные земли. Эта история, написанная кровью наших шехидов, стала возможной благодаря силе армии и единству народа. Сегодня наша Родина свободна, суверенитет и территориальная целостность обеспечены, границы неприкосновенны. Да здравствует Победа, да здравствует Азербайджан!» — сказала Тельмангызы.