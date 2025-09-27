Посольство США в Азербайджане сделало в соцсети Х публикацию в связи с 27 сентября — Днём памяти.
В обращении отмечается, что в этот день США чтят память азербайджанцев, отдавших свои жизни во время десятилетий конфликта.
«8 августа в Вашингтоне мы стали свидетелями начала новой главы на Южном Кавказе, и США продолжат свои усилия по укреплению постоянного мира в регионе. Сегодня посольство США в Баку выражает самые искренние соболезнования азербайджанцам и их семьям, потерявшим близких», — говорится в сообщении.
On Azerbaijan’s Remembrance Day, we remember those Azerbaijanis who lost their lives during decades of conflict.
On August 8 in Washington, we saw the start of a new chapter in the South Caucasus, and the United States will continue its efforts to cement a permanent peace in… pic.twitter.com/qowO4a1PYZ
— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 27, 2025