Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, отметив, что его выступление в ООН прошло фактически в пустом зале. По словам Эрдогана, «крики угнетённых рано или поздно настигнут его».

Глава Турции подчеркнул необходимость введения против Израиля сдерживающих санкций, в том числе запрета на участие в международных спортивных турнирах. Он также заявил, что израильское правительство должно возместить ущерб от разрушений в Газе, который оценивается в 100 миллиардов долларов.

Эрдоган добавил, что шаги, предпринятые Турцией в торговле и других сферах в отношении Израиля, должны стать примером для других стран.