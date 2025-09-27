Бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни откровенно рассказал в интервью Goal о своей борьбе с алкогольной зависимостью.

Футболист отметил, что ему помогла справиться с проблемой супруга, поддерживающая его уже более 20 лет. «Я хотел жить полной жизнью, общаться с друзьями, но зашел слишком далеко. Был момент, когда я боролся с алкоголем. Я не думал, что смогу обратиться за помощью и не хотел быть обузой», — признался Руни.

Он подчеркнул, что именно поддержка семьи и желание изменить жизнь помогли ему преодолеть зависимость и вернуться к нормальной жизни.