В Азербайджане прошла акция по сдаче крови под девизом «Одна капля крови – тысячи надежд», в которой активно участвовали предприниматели и сотрудники компаний.

Мероприятие было организовано Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Национальной ассоциацией делового общества (İCMA) при поддержке Marsol Group, Melhem International Hospital, Национального центра гематологии и трансфузиологии и Республиканского банка крови. Об этом сообщает «Тренд».

Акция прошла в Баку на площадках Bakı KOB evi, Республиканского банка крови и Melhem International Hospital и приурочена к 27 сентября — Дню памяти. Перед сдачей крови врачи-гематологи проверяли состояние здоровья каждого донора, после чего проводилось взятие крови.

Во второй раз в этом году акция прошла в более широком масштабе: 25–26 сентября донорство крови было организовано в Шеки, Лянкяране и Хачмазе. В общей сложности участие приняли около 800 человек, тогда как в прошлом году акция собрала около 500 участников. Сданная кровь будет использована для лечения больных гемофилией, талассемией и других пациентов, нуждающихся в переливании.