На нескольких объектах датского Минобороны в ночь на 27 сентября были замечены беспилотники, сообщает «Радио Дании» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны. Командование обороны Дании не стало уточнять, где конкретно произошли инциденты.

Для устранения последствий инцидентов были задействованы «несколько сил и средств», заявили в Минобороны страны.

При этом, по информации «Радио Дании», одним из объектов, где были замечены беспилотники, был военный аэропорт на авиабазе Каруп.

Согласно докладу дежурного офицера полиции, БПЛА были замечены в воздухе как внутри, так и за пределами ограждения аэродрома.