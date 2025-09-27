МИД Турции разместил в своем официальном аккаунте в соцсети Х публикацию в связи с 27 сентября — Днем памяти.
«С уважением чтим память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за Карабах. Мы верим, что исторические шаги, предпринимаемые для установления прочного мира, обеспечат в нашем регионе мир и благополучие, построенные на героическом наследии шехидов. Под девизом «Одна нация — два государства» мы сохраним священную память о шехидах в наших сердцах», — говорится в тексте публикации.
27 Eylül Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, Karabağ uğruna can veren kahraman Azerbaycan evlatlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Kalıcı barışın sağlanması yolunda atılan tarihi adımların bu fedakârlıkların mirası üzerinde bölgemizde huzur ve refahı temin edeceğine inanıyoruz.…
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 27, 2025