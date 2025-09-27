МИД Ирана вызвал своих послов из Германии, Франции и Великобритании для консультаций, сообщает Mehr.

Послы были вызваны после «безответственных действий трех европейских стран, которые злоупотребили механизмом быстрого реагирования для восстановления ранее отмененных резолюций Совета безопасности ООН».

Ранее в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что усилия «европейской тройки» в составе Великобритании, Франции и Германии по возобновлению санкций Совета безопасности ООН против Ирана являются «недействительными» и не имеют юридической силы.