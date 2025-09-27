Бывший член Европарламента и лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл в суде признал, что за вознаграждение продвигал интересы России.

Он выступал в поддержку Москвы, поднимал выгодные Кремлю вопросы и организовывал мероприятия, включая темы войны в Украине.

По данным следствия, в 2018–2019 годах Гилл получал деньги от экс-депутата Рады Олега Волошина, соратника Виктора Медведчука. Указания передавались через WhatsApp.

С Волошиным также связан Максимилиан Кра — депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии». СМИ сообщают, что спецслужбы США располагают перепиской Кра с Волошиным о «компенсациях» за определённые «технические задания». В сентябре Бундестаг лишил Кра иммунитета из-за расследования по коррупции и отмыванию денег через китайские фонды.