Пожар, вспыхнувший на складе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района, локализован.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

08:59 На складе, расположенном на территории поселка Ашагы Гюздек Абшеронского района, вспыхнул сильный пожар. Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, информация об этом поступила в службу 112 ведомства.

К месту происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящий момент продолжаются оперативные действия по тушению пожара.