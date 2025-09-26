В ближайшие дни будут уточнены показатели по бакалавриату, и некоторые обучающиеся на платной основе смогут продолжить обучение по государственному заказу.

Об этом на вопрос АПА сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что вопрос будет обсуждаться с Министерством науки и образования, и будут объявлены свободные места по государственному заказу:

«После уточнения данных они будут представлены общественности. Этот процесс полностью прозрачен, и ничьи права не нарушаются. Финансовые средства, выделенные государством, в обязательном порядке направляются на образование».