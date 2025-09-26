Проблема обмеления Каспийского моря дважды поднималась в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры Азербайджана и Казахстана призвали мировое сообщество к срочным мерам.

Как рассказали ТАСС в Минприроды РФ, с 1995 года отмечается очередное падение уровня Каспия, и, по данным Государственного гидрологического института, оно достигает сегодня минус 29 м по БС. Стоит отметить, добавили в ведомстве, что водность Волжского бассейна, основного притока Каспийского моря, тоже имеет определенную цикличность: можно выделить периоды, характеризующиеся сниженной или повышенной водностью. С начала 2000-х годов бассейн Волги вступил в маловодную фазу.

«Исследования как российских, так и зарубежных ученых показывают, что на уровень Каспийского моря в большей степени оказывают влияние такие климатические факторы, как испарение и осадки непосредственно в акватории моря и сток впадающих рек, который также зависит от испарения и осадков в бассейнах рек», — подчеркнули в Минприроды РФ.

В ведомстве указали, что эксперты сходятся во мнении, что необходимо продолжить комплексное изучение влияния изменяющегося климата на состояние Каспийского моря для подготовки соответствующих адаптационных мер.

«Для этого Минприроды России и КаспНИРХ сегодня совместно разрабатывают комплексную программу по изучению изменения уровня Каспийского моря (его российской части) и принятию необходимых мер по минимизации возможных негативных последствий в условиях пониженного уровня. Программа рассчитана до 2029 года включительно», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что выяснить все аспекты изменения уровня Каспия можно только объединив усилия государств Каспийского региона:

«Эксперты российско-азербайджанской рабочей группы сегодня разрабатывают совместную программу сотрудничества по вопросу снижения уровня Каспийского моря».

В ведомстве указали, что в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге на очередной сессии КАСПКОМ приняты решения о подготовке единого климатического бюллетеня за 2025 год и выпуске информационных бюллетеней о состоянии уровня Каспийского моря.

«Кроме того, на сессии утвержден состав рабочей группы по климату, которая будет обмениваться информацией по сезонным и годовым прогнозам уровня Каспийского моря и подготовкой оценки долгосрочных прогнозов (до 50 лет) уровня Каспия. Следующая 10-я (30-я) сессия КАСПКОМ запланирована в 2026 году в Туркменистане», — отметили в Минприроды РФ.