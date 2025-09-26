Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир.

«Он (Трамп) говорит, что там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть и семь, может быть и шесть, но главное во внешней политике — мир, мир, мир», — отметил Лукашенко.

По его словам, у Трампа тактика заключается в том, чтобы «надавить, отступить, отступить, надавить, где-то напролом пойти». Президент Беларуси подчеркнул, что глава Белого дома «бунтарь в самом хорошем смысле слова», а сам он мало отличается от Трампа и называет себя «трампистом».