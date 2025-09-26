26 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны; в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В начале судебного заседания председательствующий судья З.Агаев дал указание о предоставлении обвиняемому Давиду Бабаяну разъяснений о правах и обязанностях обвиняемого на азербайджанском и русском языках, и документ был передан Д.Бабаяну (на предыдущем судебном заседании Д.Бабаян ходатайствовал о предоставлении ему разъяснений на азербайджанском и русском языках).

Затем судебный процесс продолжился оглашением документов по делу.

В суде были оглашены документы, связанные с фактами убийства Национального героя Азербайджанской Республики Ибрагимова Мубариза Агакерим оглу, а также Абдуллаева Ахмеда Гусейнага оглу (награжден медалью «За отвагу» – ред.), Ахмедова Фарида Гюльоглан оглу (награжден медалью «За отвагу» – ред.) и других лиц.

Кроме того, были оглашены документы касательно убийства Байрамова Парвиза Алимахир оглу, ранения Рашидова Сахавета Мамед оглу, Ибрагимова Агиля Вахид оглу, Мамедова Турала Агабала оглу, Алиева Шамиля Альван оглу, Алиевой Ругии Рустам гызы.

Обвиняемый Давид Ишханян обратился к суду с ходатайством о предоставлении ему возможности во время перерыва встретиться с адвокатом в конфиденциальном порядке. Председательствующий судья удовлетворил ходатайство Д.Ишханяна и сообщил ему, что в перерыве он может провести с адвокатом конфиденциальную встречу.

Далее были оглашены другие документы по уголовному делу.

В частности, были оглашены документы об убийстве Шахкеремова Агададаша Шахкерем оглу и Агаева Руслана Габиль оглу, ранении 22 июля 2015 года военнослужащих Н-ской воинской части, ранении Алиевой Мушгюназ Аскер гызы, Ахмедовой Медины Аскер гызы и Алиевой Захры Самир гызы, ранении Мамедова Анара Яшар оглу и Ахмедова Фуада Шамеддин оглу в результате разрыва мины.

Затем была оглашена часть документов, связанных с апрельскими событиями 2016 года (Апрельские бои – ред.). Один из оглашенных документов касался фактов гибели и ранения военнослужащих Н-ской воинской части в результате обстрела вооруженными силами Армении Тертерского и Агдамского районов 2 апреля 2016 года. Согласно документу, в результате интенсивного обстрела позиций Азербайджанской армии и населенных пунктов со стороны вооруженных сил Армении на Агдеринском, Тертер-Агдамском направлениях из крупнокалиберного и артиллерийского оружия имелись погибшие и раненые.

Одновременно с документами был продемонстрирован и ряд фотоснимков.

Судебный процесс продолжится 29 сентября.