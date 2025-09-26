Директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета ADA, сербский аналитик, редактор World Affairs Journal Дамьян Крневич Мишкович прокомментировал историческое соглашение, подписанное в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией, и рассказал, что «Маршрут Трампа» значит для США.

«Итак, что получают Соединённые Штаты? Вашингтон получает опору на Южном Кавказе и, в более широком смысле, в том, что я называю регионом Шёлкового пути — Южный Кавказ плюс Центральная Азия, которые концептуально представляют собой единое пространство. США получили своего рода плацдарм, которого у них раньше никогда не было.

Это основано на признании очевидного факта: главным призом является Азербайджан, а не Армения. Збигнев Бжезинский ещё в 1997 году сказал, что Азербайджан — это пробка в бутылке, удерживающая богатства Каспия и Центральной Азии. На практике Азербайджан является незаменимым государством для продвижения любых амбиций внешних держав в области связности, учитывая нынешние геополитические реалии и санкции против России и Ирана. Если вы хотите двигаться с Запада на Восток или с Востока на Запад, обойти Азербайджан невозможно», — отметил он в интервью венгерскому изданию Hungarian Concervative.

По словам аналитика, Азербайджан выиграл возможность для товаров, услуг и людей путешествовать между материковым Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном без физического вмешательства со стороны армянских властей.

«Что выиграла Армения? По сути, необходимый билет для преодоления геополитической и геоэкономической изоляции. Учитывая силу азербайджано-турецкого альянса, все поняли секвенирование: сначала Армения заключает мир с Азербайджаном, что затем открывает дверь к миру с Турцией. Премьер-министр Пашинян понял это и сделал то, что считал необходимым», — отметил он.

Аналитик отмечает, что администрация Трампа, в отличие от предыдущих администраций США, поняла, что геостратегическим и геоэкономическим призом для Вашингтона на Южном Кавказе и в Центральной Азии является Азербайджан, а не Армения:

«Следует отдать должное команде Трампа за то, что она не приняла унаследованную догму Госдепартамента «Армения-первая», сформированное определенными партийными и лоббистскими интересами. Речь идет не о том, чтобы загнать Армению в угол, Армения играет определенную роль. Но Азербайджан является краеугольным государством. Если США хотят продвигать свои интересы в этом регионе, им нужны отношения с Азербайджаном на новых условиях, отсюда и предстоящее Стратегическое партнерство».