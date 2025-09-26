Иран в последние месяцы ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан в центральной части страны.

С таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

По версии газеты, строительство объекта, «предназначение которого по-прежнему неизвестно», ускорилось после ударов США по трем ядерным объектам Ирана. Один из этих объектов, в Натанзе, расположен неподалеку от горы Коланг, отмечает издание. WP поясняет, что работы там ведутся с 2020 года.

WP приводит данные, согласно которым иранское руководство ранее сообщало, что указанный объект может быть использован для производства центрифуг для обогащения урана. В то же время эксперты, оценки которых приводит газета, считают, что объект может быть использован непосредственно для обогащения урана или его хранения.