Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах до утра 28 сентября.

В Нахчыване, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шемкире, Гедабеке, Гёйгёле, Самухе, Тертере, Агдаме, Агдере, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Губадлы, Агджабеди, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Евлахе, Барде, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Бейлагане, Имишли, Шабране, Гахе, Загатале, Балакяне, Шеки, Шамахе, Огузе, Габале, Губе, Хачмазе, Исмаиллы, Агсу, Гёйчае, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре северо-западный ветер местами ускорится до 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Дашкесане, Гобустане, Гяндже, Нафталане и Гёранбое скорость северо-западного ветра усилится до 20.8-28.4 м/сек.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

«В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, а также под высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Для защиты от паводков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а при необходимости выбирать более низкое место для укрытия. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине до окончания грозы», — предупредили в ведомстве.