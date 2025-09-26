Россия передаёт Китаю технологии и боевой опыт для подготовки воздушно-десантных подразделений, сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, опубликованные хакерской группой Black Moon и подтверждённые аналитиками RUSI.

Согласно архиву, в октябре 2024 года Москва заключила контракт на $584 млн о продаже КНР десантной техники, включая БМД-4М, «Спрут-СДМ1» и БТР-МДМ, а также парашютные системы и командные машины. Сделка предусматривает обучение китайских десантников в России и на территории Китая.

По оценке экспертов RUSI, сотрудничество выходит за рамки символических учений: стороны разрабатывают совместимые системы и обмениваются опытом, что может повысить шансы Пекина в возможной операции против Тайваня.

В Тайбэе заявили, что внимательно отслеживают поставки и готовы ответить. Американская разведка считает, что Китай способен подготовиться к захвату острова к 2027 году.