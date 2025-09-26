Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность изменения локаций отдельных матчей чемпионата мира по футболу, если возникнут сомнения в их безопасности, сообщает Sky News.

По словам американского лидера, любое место проведения турнира или Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, которое покажется «хотя бы немного небезопасным», может быть заменено на другое.

«Если стадион или город окажутся неподходящими для проведения таких масштабных событий, мы просто перенесем матчи. Но я надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил Трамп.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.