В Нидерландах задержаны двое 17-летних подростков по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает портал NL Times.

По данным следствия, несовершеннолетние действовали в Гааге, где использовали устройство для сканирования Wi-Fi-сетей и перехвата данных в районе, где расположены штаб-квартиры Европола, Евроюста и посольство Канады. Контакт с ними, как утверждают власти, поддерживался через мессенджер Telegram.

Операция прошла после получения информации от Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Один из задержанных заключён под стражу сроком на 14 дней, второй находится под домашним арестом с электронным браслетом.