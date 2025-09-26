Государственный экзаменационный центр представил новую платформу, которая поможет учащимся старших классов правильно выбрать будущую специальность.

Для этого необходимо пройти специальные электронные тесты. Ошибочные ответы здесь не учитываются, а по завершении тестирования результаты направляются на электронную почту участника.

Инструмент профессионального выбора успешно протестирован Министерством науки и образования, а также Министерством молодежи и спорта. Тесты учитывают круг интересов и интеллектуальные способности претендентов.

Отметим, что новая платформа была презентована в присутствии 130 детей шехидов и ветеранов Карабахской войны.

Председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в своем выступлении подчеркнула, что ГЭЦ готов оказывать будущим абитуриентам научно-методическую, педагогическую и психологическую помощь.

«Презентуемый сегодня инструмент очень важен для подростков. Чтобы сделать правильный выбор профессии, необходимо пройти эту проверку, ведь люди отличаются друг от друга, как пальцы на руке», — сказала Аббасзаде.