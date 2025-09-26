Новая модель выпускных экзаменов оказалась успешной. Об этом заявила журналистам представитель правления Государственного экзаменационного центра Мелейке Аббасзаде.

Она отметила, что в этом году на выпускных экзаменах в 9-м классе была использована новая модель тестовых экзаменов по иностранному языку. Предварительно данная модель была обсуждена со специалистами, педагогами по иностранному языку и согласована с Министерством науки и образования.

«Наш результат в этом году оказался успешным. Естественно, что когда эти школьники на следующий год будут в 11-м классе, экзамен по английскому языку пройдёт по новой модели», — сказала Аббасзаде.

Она также добавила, что около недели назад ГЭЦ опубликовал программу предстоящих экзаменов для 11-го класса.