Автоконцерн BMW объявил о масштабном отзыве автомобилей из-за дефекта в системе стартера. Как стало известно BILD, неисправность может привести к возгоранию машины.

Только в Германии под отзыв попали около 136,5 тысячи автомобилей, в США — еще почти 195 тысяч. Всего речь идет о сотнях тысяч машин по всему миру, выпущенных в период с сентября 2015 по сентябрь 2021 года. Под отзыв попадают разные модели, включая те, что эксплуатируются в Европе и Азии.

Компания заявила, что напрямую свяжется с владельцами проблемных машин и проведет бесплатную проверку и ремонт в официальных сервисных центрах. Водителей настоятельно просят не игнорировать уведомления.