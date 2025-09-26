Анкара продолжит активные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам турецкого лидера, боевые действия приносят ущерб не только России и Украине, но и другим странам, находящимся в непосредственной близости к конфликту.

«Мы понимаем эту реальность и хотим, чтобы войны сменялись миром, а конфликты — стабильностью. Начать войну легко, но завершить ее крайне сложно. Поэтому мы прилагаем все усилия для установления мира во всех регионах, особенно там, где происходят вооруженные столкновения», — подчеркнул Эрдоган.

Президент также отметил, что достигнутые результаты свидетельствуют о том, что усилия Турции «не были напрасными». Среди них он выделил проведение переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, а также обмен пленными.

«Мы будем продолжать нашу работу до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», — добавил Эрдоган.