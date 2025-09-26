Израильские силовые структуры за последние месяцы зафиксировали значительный рост возможностей хуситов в Йемене. Речь идет как о самостоятельном производстве современных дальнобойных дронов и ракет при поддержке Ирана, так и об использовании подземных сооружений для их производства и хранения. Об этом пишет израильский портал Ynet.

По мере того, как ВВС Израиля усиливают атаки на морские порты хуситов и тем самым пресекают поставки оружия из Ирана, укрепляется иранская модель опоры на производство средств самообороны, в основном тяжелых, точных ракет и взрывных дронов, которые летают на небольшой высоте и их трудно обнаружить. Этот метод, применяемый доверенными Ирану группами по всему Ближнему Востоку, позволяет не зависеть от внешних поставок.

Однако угроза со стороны хуситов заключается не только в ракетных и дроновых ударах. Израильская армия внимательно отслеживает разработку плана, напоминающего имитацию вторжения ХАМАСа 7 октября 2023 года. Он предполагает возможность наступления с востока — из Иордании или Сирии, либо с обеих сторон одновременно.

По данным Израиля, разведка Израиля фиксирует вербовку и подготовку местных вооруженных хуситов к операции под кодовым названием «Иерусалимское наводнение». «Цель — подготовить тысячи или десятки тысяч бойцов для вторжения на территорию Израиля с последующими массовыми убийствами до достижения Иерусалима. Тренировки проводятся в Йемене, однако предполагается, что при реализации плана атака будет исходить из Иордании, чтобы замести следы», — пишет издание.