Назаседании Халк Маслахаты в Туркменистане национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов выслушал необычное предложение почетного старейшины Язмырата Атамырадова.

Старейшина заявил, что в стране на протяжении многих лет систематически повышаются зарплаты, пенсии, государственные пособия и стипендии. «Подобных льгот нет ни в одной стране мира, и сегодня каждая семья получает все необходимое», – отметил Атамырадов.

В связи с этим он предложил временно приостановить дальнейшее повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий, и обратился к Герою-Аркадагу с просьбой поддержать эту инициативу. По словам старейшины, сэкономленные средства стоит направить на развитие страны. Бердымухамедов поблагодарил за предложение, но решение пока не принято.