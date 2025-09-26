В Кремле прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в рамках «Всемирной атомной недели». Приветствуя гостя, Путин обратился: «Уважаемый Никол Владимирович…», хотя правильное отчество армянского премьера — Воваевич.

Президент РФ отметил, что Армянская АЭС обеспечивает около 30% электроэнергии страны и что «Росатом» работает над продлением её ресурса. Он также сообщил о рекордном товарообороте в 2024 году — 11,7 млрд долларов.

Пашинян поблагодарил за приглашение, подчеркнул растущую роль атомной энергетики и подтвердил сотрудничество по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, а также интерес к малым модульным мощностям. По его словам, несмотря на текущий спад, есть потенциал для дальнейшего роста взаимной торговли.

Стороны констатировали насыщенную повестку двусторонних отношений — от энергетики до экономического сотрудничества.