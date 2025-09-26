Журналисты засняли возможный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией на борту вертолета Marine One после Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает газета «Daily Mail».

По данным издания, во время обратного перелета из Нью-Йорка президент и первая леди вступили в неловкий разговор: Трамп, по словам журналистов, указывал пальцем на Меланию, а она покачивала головой.

Видео инцидента было снято в среду вечером, когда пара возвращалась из Нью-Йорка после участия в заседании Генассамблеи ООН.