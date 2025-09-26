МИД Польши рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь и призвал тех, кто уже находится на территории страны – немедленно ее покинуть. Об этом говорится в заявлении посольства Польши в Минске.

В документе подчеркивается, что решение связано с ростом напряженности в регионе, продолжающейся войной, а также неоднократными произвольными арестами польских граждан в Беларуси.

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может стать значительно сложнее или даже невозможной», — предупредили в ведомстве.

МИД также обратился к гражданам Польши, находящимся в Беларуси, с призывом «немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства».