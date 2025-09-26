В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае и Ростовской области были зафиксированы последствия массированной атаки беспилотников.

По данным оперативного штаба региона, на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, огонь был быстро ликвидирован. Пострадавших нет.

В Ростове-на-Дону обломки беспилотника повредили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько припаркованных автомобилей. Кроме того, в Советском районе города загорелся грузовой автомобиль. Оба пожара потушены, информации о пострадавших не поступало.