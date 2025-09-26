Российская армия не контролирует ни один район Купянска, однако в городе сохраняется высокая диверсионная и разведывательная активность. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Командир украинского полка беспилотников, действовавшего на Купянском направлении, заявил, что 25 сентября Вооруженные силы Украины остановили продвижение российских войск и предотвратили их выход за северо-западные окраины города. По его данным, российские военные продолжают маскироваться под гражданских лиц или украинских солдат, чтобы тайно устанавливать наблюдательные пункты.

Ранее украинские силы разрушили трубопровод на северной окраине Купянска, который российская армия использовала для накопления ресурсов. После этого россияне активизировали попытки переправиться на западный берег реки.

Российские военные блогеры опровергли заявления о том, что войска РФ «практически захватили» Купянск, и отметил, что командование предоставляет в Министерство обороны России ложные отчеты о ситуации на фронте.

На других направлениях — Лиманском, Северском, Покровском и в районах Константиновки и Дружковки — российские войска продолжили наступательные действия, но не добились подтвержденного прогресса. Украинские военные отмечают, что россияне атакует малыми пехотными группами из неподготовленного личного состава.