Суд в Лахоре приговорил 17-летнего Заина Али к 100 годам заключения за убийство своей матери, брата и двух сестёр. Молодой человек получил четыре пожизненных срока по 25 лет за каждое преступление и признал вину.

По данным полиции, трагедия произошла после того, как Али, проведя за PUBG несколько часов, сорвался из-за неудачи в игре и выговора матери. Схватив её пистолет, он застрелил 45-летнюю женщину и двух сестёр 15 и 20 лет, а также 20-летнего брата.

Судья подчеркнул, что преступление стало следствием игровой зависимости, когда виртуальная реальность оказалась сильнее семейных уз.