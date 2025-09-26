Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости.

В послании Алиев отметил традиционную дружбу, добрососедские отношения и сотрудничество между двумя странами. Он выразил уверенность, что азербайджано-туркменские связи будут и дальше укрепляться на основе общих исторических корней и духовных ценностей.

Президент Азербайджана пожелал своему туркменскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Туркменистана — мира, благополучия и процветания.