В России усиливается дефицит топлива. Источник «Газеты.Ru» связал проблему с атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых до 25% мощностей выведены из строя. Жители регионов жалуются на закрывающиеся заправки и нехватку АИ-92 и АИ-95 даже в крупных городах.

В аннексированном Крыму ситуацию называют худшей за последние 20 лет: люди ночуют в километровых очередях к АЗС, пытаясь сделать запасы. Паника водителей только ускоряет опустошение колонок.

В Новосибирске бензина не стало на АЗС «Три версты» на улице Планировочной — станция полностью закрылась. Замдиректора Сергей Алехин пояснил, что топливо невозможно закупать по действующим оптовым ценам: «Нам предлагают АИ-92 по 62 рубля, а мы торгуем по 55. Мы и партнёры работаем в минус, поэтому многие станции приостановили деятельность».

На этом фоне в России временно ограничили экспорт топлива. Однако эксперты уверены: даже эта мера не решит проблему быстро. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов отметил, что дефицит вызван не только атаками, но и авариями, плановыми ремонтами НПЗ и высоким спросом. Он прогнозирует стабилизацию к концу октября, но цены на бензин продолжат расти.