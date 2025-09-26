После резкого охлаждения отношений президента США Дональда Трампа с основателем SpaceX Илоном Маском летом этого года, глава Meta Марк Цукерберг и глава OpenAI Сэм Альтман начали искать возможности укрепить контакты с Белым домом. Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, в частном порядке они обращались к администрации за поддержкой, чтобы расширить собственные коммерческие возможности.

На недавнем ужине в Белом доме Цукерберг оказался справа от Дональда Трампа, а Сэм Альтман наблюдал за происходящим через стол. Тем не менее, как подчеркивает FT, ни один из них пока не обладает тем влиянием, которое имел ранее Илон Маск.