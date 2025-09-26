Франция отозвала иск против Ирана в Международном суде ООН по делу задержанных граждан — Сесиль Колер и Жака Пари.

Международный суд сообщил, что по просьбе Парижа жалоба была отклонена. Решение последовало вскоре после встречи президентов Франции и Ирана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Франция обвиняла Иран в нарушении Венской конвенции и беспокоилась за здоровье заключённых, которым могли предъявить новые обвинения, грозящие смертной казнью.

Супруги Пари и Колер находятся в Иране с мая 2022 года по обвинению в шпионаже. Франция заявляет о нечеловеческих условиях содержания и отсутствии консульской помощи, Иран эти обвинения отрицает.