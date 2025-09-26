В Китае женщина десятилетиями продаёт свои ногти для изготовления средств традиционной медицины, пишет South China Morning Post.

В древнекитайской медицине человеческие ногти, известные как «цзинь туй», применялись для выведения токсинов, заживления ран и лечения некоторых детских заболеваний. Например, врач династии Тан Сунь Сымяо описывал их использование против вздутия живота у младенцев.

Современные фармацевтические компании закупают ногти через школы и деревни, затем очищают, стерилизуют и перемалывают в порошок, который идёт на производство лекарств. Один из препаратов, запатентованный в 2018 году, вызвал ажиотаж именно из-за присутствия ногтей в составе.

Женщина продаёт свои ногти по цене $21 за килограмм. При этом общественное мнение разделилось: многие считают такой источник дохода отвратительным.