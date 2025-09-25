Сотни бывших чиновников различных госорганов США, уволенных в период чисток, инициированных Департаментом эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, могут вернуться на государственную службу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

«Управление общих служб дало сотрудникам, занимавшим посты на госслужбе, срок до конца недели, чтобы согласиться или отказаться от восстановления. Те, кто согласится, должны выйти на работу 6 октября после семимесячного оплачиваемого отпуска», — говорится в материале.

Из-за высоких темпов сокращений ведомство не могло выполнять даже свои основные функции из-за нехватки кадров. Схожая ситуация наблюдается и в налоговой службе, министерстве труда и службе национальных парков: эти ведомства также начали нанимать ранее уволенных сотрудников.

Илон Маск возглавил DOGE в январе 2025 года с целью реформирования федерального правительства, сокращения издержек и модернизации административной структуры.