Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Fox News, что страны-члены альянса должны быть готовы сбивать российские самолеты «если это будет необходимо».

«Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это будет необходимо», — подчеркнул он.

По словам Рютте, вооружённые силы НАТО обучены оценивать подобные угрозы и определять, могут ли они сопроводить российские самолеты с территории союзников или предпринять более решительные действия в случае необходимости.