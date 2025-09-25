Бывший полковник Министерства национальной безопасности (МНБ) и эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмаил задержан полицией по подозрению в совершении мошенничества, сообщает АПА.

По предварительным данным, он обвиняется в мошенничестве против гражданина в сговоре с сыном, проживающим за границей. В отношении Ильхама Исмаила пока не избрана мера пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 178 Уголовного кодекса (Мошенничество). Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.