В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны; в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В начале заседания подсудимый Левон Мнацаканян обратился к суду с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с протоколами нескольких заседаний.

Председательствующий на процессе сообщил Л.Мнацаканяну, что при содействии переводчика ему будут созданы соответствующие условия для ознакомления с протоколами заседаний.

Судебное заседание продолжилось исследованием в качестве доказательства по уголовному делу интервью СМИ бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна.

В своем интервью М.Григорян, направленный из Армении для участия в оккупации азербайджанских территорий, рассказал о преступлениях и провокациях, совершенных им на суверенных землях Азербайджана, в том числе в Агкенде, в соответствии с инструкциями, полученными из Армении.

«Мы создавали напряженность в школах, чтобы они (азербайджанцы – ред.) ссорились и дрались друг с другом. В Гадруте и Ханкенди было руководство, сотрудничавшее с нами, а из Армении с нами круглосуточно поддерживалась прямая связь», — сказал М.Григорян.

Он отметил, что студенты одного из высших учебных заведений – парень и девушка – приехали из Иревана на территории Азербайджана и приступили к работе в качестве школьных учителей. «Они сотрудничали с нами. Днем они преподавали уроки, а ночью несли вместе с нами службу на постах. То есть ночью они уже были полноценными «солдатами».

Позже через этих молодых учителей мы начали привлекать к службе в качестве солдат подростков 14–15 лет. С подростками этого возраста работать проще. Из упомянутых мной подростков 14–15 лет до сих пор около 90% служат в армии, многие из них стали генералами и офицерами высокого ранга. Мы начали привлекать их к себе, на базу. Уже тогда им выдавали серьезное оружие, мы обучали их всему, что знали сами, и проводили тренировки».

В интервью М.Григорян также рассказал о причастности бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна к оккупации азербайджанских территорий.

Он сообщил, что из Армении направлялись высокопоставленные военные — генералы и полковники для создания военных подразделений на азербайджанских территориях, находившихся тогда под оккупацией. Одного из генералов М.Григорян назвал по имени — Артуш, он прибыл из Гюмри.

«Из Армении нам могли привезти автоматы, да и все, что можно было транспортировать вертолетами», — добавил он.

М.Григорян также признал, что азербайджанцев убивали, а села разграблялись. «Мы начали захватывать села тюрок (азербайджанцев — ред.). Мы вторгались, разрушали села, уничтожали все», — сказал М.Григорян.

Обвиняемый также упомянул, что был командиром бригады вооруженных сил Армении. Он рассказал, что в связи с этим был вызван в Армению и направлен на оккупированные в то время территории Азербайджана по приказу министра обороны Вазгена Манукяна. После этого они оккупировали 47 сел Физулинского района Азербайджана.

Затем в суде был оглашен ряд документов по уголовному делу. В частности, были оглашены документы, касающиеся фактов обстрела 8 июня 1992 года села Ашагы Аскипара и других сел Газахского района, нападения 29 февраля 1992 года на военный городок, захвата оружия и боеприпасов из воинской части, артиллерийского обстрела города Бейляган 16 декабря 1993 года, а также фактов оккупации города Ханкенди и поселка Кяркиджахан.

Кроме того, были оглашены документы, касающиеся депортации населения с территорий проживания в результате оккупации вооруженными силами Армении Шушинского района, города Ханкенди, Ходжавендского, Ходжалинского, Агдеринского, Лачинского, Кяльбаджарского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского, Агдамского и Зангиланского районов.

Также были оглашены документы по фактам жестокого обращения и пыток в отношении находившихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также мирных жителей и других лиц, защищенных международным гуманитарным правом, фактам неизвестных захоронений шехидов Первой Карабахской войны, передаче останков считавшихся пропавшими без вести лиц периода той войны в городе Шуша, обнаружения массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района.

Другие оглашенные документы касались убийства, причинения телесных повреждений, покушений на убийство азербайджанцев и других преступлений.

Одновременно с документами были продемонстрированы и ряд фотоснимков.

Судебный процесс продолжится 26 сентября.

