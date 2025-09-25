В одном из престижных высших учебных заведений Канады – Университете Торонто – прошло мероприятие, посвященное 5-й годовщине Дня памяти 27 сентября. Организатором выступил Азербайджанский центр искусства и культуры «Вэтэн». Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В церемонии приняли участие временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Вусал Сулейманов, генеральный консул Турции в Торонто Джан Йолдаш, генеральный консул Пакистана в Торонто Халил Ахмед Баджва, историк и бывший советник Постоянного представительства Азербайджана при ООН Ильгар Мамедов, руководитель Центра «Вэтэн» и Дома Азербайджана в Канаде Лалин Гасанова, а также представители азербайджанской диаспоры.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за Родину. В выступлениях гостей была подчеркнута историческая значимость Дня памяти. Отмечалось, что в этот день началась 44-дневная война, во время которой азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева одержала Победу, а подвиг шехидов навсегда остался в памяти народа.

Американский музыкант, президент Американского общества мугама Джеффри Вербок, показал документальный фильм «Шуша» и исполнил на кяманче образцы азербайджанского мугама.

В завершение мероприятия была представлена художественная композиция, подготовленная школьниками и молодежью воскресной школы «Мой Азербайджан» при Доме Азербайджана в Канаде.